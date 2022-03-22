Полиция показала освобожденный Макаров: каждый второй дом уничтожен или поврежден

В городе Макаров, который накануне был освобожден от оккупантов, каждый второй дом поврежден или уничтожен.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook

Прямая речь Небытова: "Многострадальный Макаров. Сколько снарядов тебе не приготовил бы враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменной. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан".

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Детали: Он обнародовал видео, на котором видны поврежденные и уничтоженные российскими оккупантами жилые дома.

Также вражеский снаряд попал в отделение полиции в Макарове. Несмотря на то, что здания отделения уже фактически нет, полиция, по словам Небытова, продолжает работать в городе.

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Также он отметил, что на месте находится глава Макаровской ОТГ.

Небытов добавил, что враг продолжает обстреливать Макаров.

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