Полиция показала освобожденный Макаров: каждый второй дом уничтожен или поврежден
В городе Макаров, который накануне был освобожден от оккупантов, каждый второй дом поврежден или уничтожен.
Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook
Прямая речь Небытова: "Многострадальный Макаров. Сколько снарядов тебе не приготовил бы враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменной. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан".
Детали: Он обнародовал видео, на котором видны поврежденные и уничтоженные российскими оккупантами жилые дома.
Также вражеский снаряд попал в отделение полиции в Макарове. Несмотря на то, что здания отделения уже фактически нет, полиция, по словам Небытова, продолжает работать в городе.
Также он отметил, что на месте находится глава Макаровской ОТГ.
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Небытов добавил, что враг продолжает обстреливать Макаров.
Предыстория:
- Ночью 22 марта Министерство обороны Украины сообщило, что Макаров освободили от оккупантов.