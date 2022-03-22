ЗСУ знищили колону росіян і збили крилату ракету на Харківщині - голова ОВА
Російські окупанти роблять спроби просунутися в бік Харкова, але всі вони безуспішні.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: Минулої доби російські окупаційні війська завдали 84 удари різних видів. Було зафіксоване нанесення ракетного удару, але близько 5 ранку вівторка мобільні підрозділи Збройних Сил України в районі Нової Водолаги збили крилату ракету окупантів.
Пряма мова: "Серед чергових перемог наших Збройних Сил України - трофеї під час боїв з росіянами на околицях Ізюма. Українська армія знищила колону окупантів, ті просто втекли з поля бою, покинувши техніку.
Щодо гуманітарних коридорів: спільно из Офісом президента, віце-прем'єр-міністром Іриною Верещук працюємо над новими гуманітарними маршрутами.
Евакуаційні автобуси та гуманітарні вантажі ми підготували. Але, зауважу, щодня ми намагаємося доставляти допомогу в громади, які цього потребують".