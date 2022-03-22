Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ знищили колону росіян і збили крилату ракету на Харківщині - голова ОВА

Валентина РоманенкоВівторок, 22 березня 2022, 12:00
Олег Синєгубов. фото з Facebook

Російські окупанти роблять спроби просунутися в бік Харкова, але всі вони безуспішні.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Минулої доби російські окупаційні війська завдали 84 удари різних видів. Було зафіксоване нанесення ракетного удару, але близько 5 ранку вівторка мобільні підрозділи Збройних Сил України в районі Нової Водолаги збили крилату ракету окупантів.

Пряма мова: "Серед чергових перемог наших Збройних Сил України - трофеї під час боїв з росіянами на околицях Ізюма. Українська армія знищила колону окупантів, ті просто втекли з поля бою, покинувши техніку.

Щодо гуманітарних коридорів: спільно из Офісом президента, віце-прем'єр-міністром Іриною Верещук працюємо над новими гуманітарними маршрутами.

Евакуаційні автобуси та гуманітарні вантажі ми підготували. Але, зауважу, щодня ми намагаємося доставляти допомогу в громади, які цього потребують".

Теми: Харківська областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У понеділок у Києві відключать опалення

На ЧАЕС змогли частково замінити персонал, який був у заручниках у росіян

фото Захисники звільнили Гусарівку на Харківщині

Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА

Зведення Генштабу: На двох напрямках ЗСУ відбили 7 ворожих атак

"Нагірного Карабаху" не існує: Азербайджан нагадав Росії, чия це територія

Усі новини...
Харківська область
Над Харківщиною збили крилату ракету ворога
Голова Харківської ОВА заявив про провокації Росії: Захищаємо лише своє
З-під завалів Харківської ОДА дістали тіла вже 24 людей, розбір триває
Останні новини
14:07
На Сумщині змінили комендантську годину
14:07
Німеччина подумує про власний "Залізний купол", яким може прикрити і союзників - Bild
14:00
Україна закликає світову культурну спільноту до театрального бану РФ
13:57
Славутич: 3 захисників загинули, ще 2 цивільних поранені
13:56
Останній із 7 убитих в Україні генералів РФ мав найвищий чин 
13:53
Україна почала експортувати зерно в Європу залізницею
13:44
Фінляндія призупиняє і вантажні залізничні перевезення з РФ
13:37
На Миколаївщині окупанти за добу поранили 30 людей
13:30
Львівська нафтобаза теж повністю знищена російською ракетою – ОДА
13:23
Росія переміщує частину військ у Білорусь - зведення Генштабу
Усі новини...