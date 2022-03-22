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ВСУ уничтожили колонну россиян и сбили крылатую ракету на Харьковщине - глава ОВА

Валентина РоманенкоВторник, 22 марта 2022, 12:00
Олег Синегуб. фото из Facebook

Российские оккупанты предпринимают попытки продвинуться в сторону Харькова, но все они безуспешны.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 84 удара разных видов. Было зафиксировано нанесение ракетного удара, но около 5 утра вторника мобильные подразделения Вооруженных Сил Украины в районе Новой Водологи сбили крылатую ракету оккупантов.

Прямая речь: "Среди очередных побед наших Вооруженных Сил Украины - трофеи во время боев с россиянами в окрестностях Изюма. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов, те просто сбежали с поля боя, бросив технику.

По гуманитарным коридорам: совместно с Офисом президента, вице-премьер-министром Ириной Верещук работаем над новыми гуманитарными маршрутами.

Эвакуационные автобусы и гуманитарные грузы мы подготовили. Но, замечу, ежедневно мы пытаемся доставлять помощь в нуждающиеся общины".

Темы: Харьковская областьвойна
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