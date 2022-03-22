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Прикордонники зупинили атаку піхоти в Маріуполі і знищили розвідника з шевроном "загону Боба Марлі"

Валентина РоманенкоВівторок, 22 березня 2022, 12:27
фото ДПСУ

Захисники Маріуполя відбили атаку російської піхоти, знищили ворожу БМП і розвідника з ОРДЛО.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Прикордонники розповіли, що на одній з вулиць Маріуполя російські загарбники почали наступ піхоти під прикриттям броньованої техніки.

Вогневим ураженням прикордонники припинили атаку трьох осіб кавказької зовнішності.

Протитанковими засобами перетворено на металобрухт одну російських БМП. Ще близько десяти окупантів було знищено на місці прицільним зосередженим вогнем. Ворог відступив.

Також ближче до вечора, прикриваючи напрямок можливого руху військової техніки, захисники міста-героя успішно знешкодили розвідника з тимчасово окупованих територій України.

Дослівно: "Його військова форма одягу була позначена шевроном із написом "Загін Боба Марлі. Вбитих не вбʼєш". Орк смертельно помилявся.

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Все буде Україна! Прикордонники з побратимами з ЗСУ, НГУ та інших складових Сили безпеки докладуть до цього максимум зусиль.

Смерть ворогам!".

Довідково: Автентичний "Народний повстанський загін імені Боба Марлі" був створений у 2014 році групою активістів Євромайдану та брав участь в Антитерористичній операції.

У 2018 році його учасники звернули увагу, що їхню назву, шеврони, гасла почали косплеїти невідомі. Шеврони з такою назвою та гаслом досі можна зустріти (в різних модифікаціях) та замовити для виготовлення у відкритому доступі в Інтернеті.

Теми: МаріупольПрикордонна служба
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