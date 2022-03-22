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Пограничники остановили атаку пехоты в Мариуполе и устранили разведчика с шевроном "отряда Боба Марли"

Валентина РоманенкоВторник, 22 марта 2022, 11:27
Пограничники остановили атаку пехоты в Мариуполе и устранили разведчика с шевроном отряда Боба Марли
фото ГПСУ

Защитники Мариуполя отразили атаку российской пехоты, уничтожили вражескую БМП и разведчика из ОРДЛО.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Пограничники рассказали, что на одной из улиц Мариуполя российские захватчики начали наступление пехоты под прикрытием бронированной техники.

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Огневым поражением пограничники прекратили атаку трех человек кавказской внешности.

Противотанковыми средствами превращена в металлолом одна российская БМП. Еще около десяти оккупантов были уничтожены на месте прицельным сосредоточенным огнем. Враг отступил.

Также к вечеру, прикрывая направление возможного движения военной техники, защитники города-героя успешно обезвредили разведчика с временно оккупированных территорий Украины.

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Дословно: "Его военная форма одежды была обозначена шевроном с надписью "Отряд Боба Марли. Убитых не убьешь". Орк смертельно ошибался.

Все будет Украина! Пограничники с собратьями из ВСУ, НГУ и других составляющих Силы безопасности приложат к этому максимум усилий. Смерть врагам!".

Справка: Аутентичный "Народный повстанческий отряд имени Боба Марли" был создан в 2014 году группой активистов Евромайдана и участвовал в Антитеррористической операции.

В 2018 году его участники обратили внимание, что их название, шевроны, слоган начали косплеить неизвестные. Шевроны с таким названием и лозунгом можно встретить (в разных модификациях) и заказать для изготовления в открытом доступе в Интернете.

Темы: МариупольПограничная служба
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