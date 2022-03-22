Окупанти вбили людей у черзі в магазині Сєвєродонецька – ОДА
Вівторок, 22 березня 2022, 12:38
Російські військові поцілили в магазин у Сєвєродонецьку, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє про загиблих.
Джерело: Гайдай у Facebook
Пряма мова Гайдая: "Окупанти поцілили в магазин у Сєвєродонецьку
Маємо загиблих та поранених, кількість уточнюється. Орки цинічно забирають життя в українців!
Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли за продуктами".
Деталі: Гайдай не уточнив, з чого та з якої відстані обстрілювали.