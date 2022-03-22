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Окупанти вбили людей у черзі в магазині Сєвєродонецька – ОДА

Роман ПетренкоВівторок, 22 березня 2022, 12:38

Російські військові поцілили в магазин у Сєвєродонецьку, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє про загиблих.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова Гайдая: "Окупанти поцілили в магазин у Сєвєродонецьку

Маємо загиблих та поранених, кількість уточнюється. Орки цинічно забирають життя в українців!

Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли за продуктами".

Деталі: Гайдай не уточнив, з чого та з якої відстані обстрілювали.

Теми: Луганська областьвбивствовійнаРосія
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