Оккупанты убили людей в очереди в магазине Северодонецка – ОГА

Российские военные попали в магазин в Северодонецке, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщает о погибших.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь Гайдая: "Оккупанты попали в магазин в Северодонецке

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Есть погибшие и раненые, количество уточняется. Орки цинично уносят жизнь у украинцев!

Специально попали в очередь! Люди просто пришли за продуктами".

Детали: Гайдай не уточнил, с чего и с какого расстояния обстреливали.