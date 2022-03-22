Оккупанты убили людей в очереди в магазине Северодонецка – ОГА
Вторник, 22 марта 2022, 12:38
Российские военные попали в магазин в Северодонецке, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщает о погибших.
Источник: Гайдай в Facebook
Прямая речь Гайдая: "Оккупанты попали в магазин в Северодонецке
Есть погибшие и раненые, количество уточняется. Орки цинично уносят жизнь у украинцев!
Специально попали в очередь! Люди просто пришли за продуктами".
Детали: Гайдай не уточнил, с чего и с какого расстояния обстреливали.