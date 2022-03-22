Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр фінансів Німеччини: потрібен "план Маршалла" для України

"Європейська правда"Вівторок, 22 березня 2022, 13:26

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Україні потрібен "план Маршалла" для подолання наслідків російського вторгнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Наша підтримка боротьби (українського) народу за свободу триватиме", – сказав Лінднер у промові перед Бундестагом.

"Наша солідарність з нашим європейським сусідом має міцну основу, і тому нам потрібен міжнародний "план Маршалла" для України" - наголосив Лінднер.

Глава Євроради Шарль Мішель раніше розповів про плани створення Фонду солідарності з Україною для задоволення нагальних потреб українських громадян.

Лідери країн ЄС на саміті 24-25 березня планують погодити створення Трастового фонду солідарності з Україною.

За планами, фонд у довгостроковій перспективі послужить основою для відновлення вільної та демократичної України після припинення бойових дій.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Партнери зможуть зробити свій вклад у фонд через міжнародну конференцію донорів.

Тим часом чиновники Європейського Союзу обговорюють можливість використання активів російських магнатів, які потрапили під санкції, для фінансування відновлення України після війни.

Теми: Німеччина
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зброя Україні: у Німеччині відкинули звинувачення у зволіканні з поставками

Росія стримує апетити: вже хоче не всю Україну, а лише схід – Reuters

фото, відеоУ день візиту Байдена тисячі людей вийшли на мітинг у Варшаві

Генштаб: РФ стягує додаткові артилерійські підрозділи до кордону

Орбан відповів на заклик Зеленського

фото, відеоЗа місяць війни у бережливих українців на Полтавщині вилучили 11 російських танків

Усі новини...
Німеччина
Німеччина не має більше зброї для України, але готова її купити
Німеччина планує передати Україні 2000 гранатометів - ЗМІ
Третя енергокомпанія в Німеччині EnBW відмовиться від нових контрактів з путінським Газпромом
Останні новини
09:05
фотоЧоловік назбирав снарядів у багажник, які потім здетонували – загинула людина
08:49
Медведєв: Росія може застосувати ядерну зброю у 4 випадках
08:36
Російські загарбники під час війни вбили 136 українських дітей, ще дві сотні поранені
08:20
фото Ворог обстріляв населений пункт на Коростенщині, зруйновані будинки
08:19
Зброя Україні: у Німеччині відкинули звинувачення у зволіканні з поставками
08:18
Не лише "Челсі": які європейські футбольні клуби росіян ще не під санкціями
07:53
У Мелітополі росіяни почали полювання на "фашистів" — тих, хто не хоче підкорятися Росії
07:48
Загарбники намагаються дестабілізувати ситуацію в Києві – Генштаб
07:34
Прем’єр Польщі: все більше країн підтримують миротворчу місію в Україні
07:17
Луганщина: ворог прицільно б’є по продуктових складах у Сєвєродонецьку – ОВА
Усі новини...