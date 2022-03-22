Міністр фінансів Німеччини: потрібен "план Маршалла" для України

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Україні потрібен "план Маршалла" для подолання наслідків російського вторгнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Наша підтримка боротьби (українського) народу за свободу триватиме", – сказав Лінднер у промові перед Бундестагом.

"Наша солідарність з нашим європейським сусідом має міцну основу, і тому нам потрібен міжнародний "план Маршалла" для України" - наголосив Лінднер.

Глава Євроради Шарль Мішель раніше розповів про плани створення Фонду солідарності з Україною для задоволення нагальних потреб українських громадян.

Лідери країн ЄС на саміті 24-25 березня планують погодити створення Трастового фонду солідарності з Україною.

За планами, фонд у довгостроковій перспективі послужить основою для відновлення вільної та демократичної України після припинення бойових дій.

Партнери зможуть зробити свій вклад у фонд через міжнародну конференцію донорів.

Тим часом чиновники Європейського Союзу обговорюють можливість використання активів російських магнатів, які потрапили під санкції, для фінансування відновлення України після війни.