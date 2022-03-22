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Министр финансов Германии: нужен "план Маршалла" для Украины

"Европейская правда"Вторник, 22 марта 2022, 13:26

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Украине необходим "план Маршалла" для преодоления последствий российского вторжения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Наша поддержка борьбы (украинского) народа за свободу будет продолжаться", – сказал Линднер в выступлении перед Бундестагом.

"Наша солидарность с нашим европейским соседом имеет крепкую основу, и поэтому нам нужен международный "план Маршалла" для Украины", - подчеркнул Линднер.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее рассказал о планах создания Фонда солидарности с Украиной для удовлетворения неотложных потребностей украинских граждан.

Лидеры стран ЕС на саммите 24-25 марта планируют согласовать создание Трастового фонда солидарности с Украиной.

По планам фонд в долгосрочной перспективе послужит основой для восстановления свободной и демократической Украины после прекращения боевых действий.

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Партнеры смогут внести свой вклад в фонд через международную конференцию доноров.

Между тем чиновники Европейского Союза обсуждают возможность использования активов попавших под санкции российских магнатов для финансирования восстановления Украины после войны.

Темы: Германия
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