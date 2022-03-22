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Зеленський виступив за посередницьку роль Ватикану у війні з РФ

"Європейська правда"Вівторок, 22 березня 2022, 13:43

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на посередницьку роль Святого Престолу у припиненні війни РФ проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Поговорив із Понтифіком. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир" - написав він у Twitter.

Раніше Ватикан запропонував РФ посередництво у переговорах з Україною.

25 лютого Папа Римський всупереч правилам відвідав посольство РФ через війну в Україні.

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Теми: Ватиканпереговори
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