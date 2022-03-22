Зеленский выступил за посредническую роль Ватикана в войне с РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на посредническую роль Святого Престола в прекращении войны РФ против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поговорил с Понтификом. Рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров. Приветствовали бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", - написал он в Twitter.

Ранее Ватикан предложил РФ посредничество в переговорах с Украиной.

25 февраля Папа Римский вопреки правилам посетил посольство РФ из-за войны в Украине.