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Зеленский выступил за посредническую роль Ватикана в войне с РФ

"Европейская правда"Вторник, 22 марта 2022, 12:43

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на посредническую роль Святого Престола в прекращении войны РФ против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поговорил с Понтификом. Рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров. Приветствовали бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", - написал он в Twitter.

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Ранее Ватикан предложил РФ посредничество в переговорах с Украиной.

25 февраля Папа Римский вопреки правилам посетил посольство РФ из-за войны в Украине.

Темы: Ватиканпереговоры
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