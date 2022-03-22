У Сєвєродонецьку обстріляли лікарню, в якій були діти, загорівся дах

У Сєвєродонецьку Луганської області російські війська відкрили вогонь по дитячій лікарні, почалася пожежа – рятувальники евакуювали 22 людини.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "У Сєвєродонецьку російські нелюди відкрили вогонь по дитячій лікарні. У результаті чого сталося загоряння даху. Наші рятувальники оперативно евакуювали 7 маленьких пацієнтів та 15 дорослих, 8 з яких – це лікарі, у безпечне місце".

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Деталі: Рятувальники наголошують, що Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, Новодружеськ, Тошківка вкотре потерпають від обстрілів російської армії.

За минулу добу на Луганщині внаслідок обстрілів сталося понад два десятки пожеж в багатоповерхових та житлових будинках, горіли господарчі споруди, гаражі, заклад загальної освіти та об’єкти інфраструктури.

"ДСНС Луганської області не вистачає рятувальників, аби встигнути на всі виклики щодо пожеж чи руйнувань внаслідок обстрілів. Але попри втому та ворожі обстріли надзвичайники продовжують виконувати завдання за призначенням", – додали в ДСНС.