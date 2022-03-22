Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Сєвєродонецьку обстріляли лікарню, в якій були діти, загорівся дах

Олена РощінаВівторок, 22 березня 2022, 13:08
У Сєвєродонецьку обстріляли лікарню, в якій були діти, загорівся дах
Фото ДСНС

У Сєвєродонецьку Луганської області російські війська відкрили вогонь по дитячій лікарні, почалася пожежа – рятувальники евакуювали 22 людини.

Джерело: ДСНС України 

Дослівно: "У Сєвєродонецьку російські нелюди відкрили вогонь по дитячій лікарні. У результаті чого сталося загоряння даху. Наші рятувальники оперативно евакуювали 7 маленьких пацієнтів та 15 дорослих, 8 з яких – це лікарі, у безпечне місце".

Реклама:

Деталі: Рятувальники наголошують, що Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, Новодружеськ, Тошківка вкотре потерпають від обстрілів російської армії.

За минулу добу на Луганщині внаслідок обстрілів сталося понад два десятки пожеж в багатоповерхових та житлових будинках, горіли господарчі споруди, гаражі, заклад загальної освіти та об’єкти інфраструктури.

"ДСНС Луганської області не вистачає рятувальників, аби встигнути на всі виклики щодо пожеж чи руйнувань внаслідок обстрілів. Але попри втому та ворожі обстріли надзвичайники продовжують виконувати завдання за призначенням", – додали в ДСНС. 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Луганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Усі новини...
Луганська область
Без жодного пострілу: 19 окупантів потрапили в полон завдяки снайперам ССО
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
Останні новини
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: