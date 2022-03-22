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В Северодонецке обстреляли больницу, в которой были дети, загорелась крыша

Елена РощинаВторник, 22 марта 2022, 14:08
Фото ГСЧС

В Северодонецке Луганской области российские войска открыли огонь по детской больнице, начался пожар – спасатели эвакуировали 22 человека.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "В Северодонецке российские изверги открыли огонь по детской больнице. В результате чего произошло возгорание крыши. Наши спасатели оперативно эвакуировали 7 маленьких пациентов и 15 взрослых, 8 из которых – это врачи, в безопасное место".

Детали: Спасатели подчеркивают, что Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Попасная, Новодружеск, Тошковка в очередной раз подвергаются обстрелам российской армии.

За минувшие сутки в Луганской области в результате обстрелов произошло более двух десятков пожаров в многоэтажных и жилых домах, горели хозяйственные постройки, гаражи, учреждения общего образования и объекты инфраструктуры.

"ГСЧС Луганской области не хватает спасателей, чтобы успеть на все вызовы по пожарам или разрушениям в результате обстрелов. Но, несмотря на усталость и вражеские обстрелы, чрезвычайщики продолжают выполнять задачи по назначению", – добавили в ГСЧС.

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Темы: Луганская областьвойна
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