В Європарламенті підтримали направлення військової місії НАТО в Україну

Голова делегації Європарламенту в комітеті Асоціації ЄС-Україна та ексглава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський виступає за створення військової місії НАТО для врегулювання ситуації в Україні та часткове закриття неба над Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на установчій зустрічі мережі "Об’єднані для України" (U4U), яка об’єднує парламентарів 28 країн.

Ващиковський у своєму виступі окреслив кроки, які, на його думку, повинен здійснити Європарламент для припинення війни в Україні.

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"Ми повинні почати думати про лобіювання військової місії НАТО, щоб створити гуманітарні коридори, і створити зону, закриту для польотів, хоча б в обмежених районах", - сказав він.

Крім того, Ващиковський зазначив, що Європарламент повинен лобіювати надання більшої кількості зброї для України - особливо у тих столицях ЄС, де такі рішення гальмуються.

Європарламент, зазначив Ващиковський, має також виступати за посилення оборонної спроможності східного флангу НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час візиту до Києва у вівторок запропонував направити в Україну миротворчу місію.

Польща готується представити цю пропозицію на самітах НАТО і ЄС.

Наразі у НАТО немає єдності щодо цієї ідеї, низка країн виступає категорично проти.