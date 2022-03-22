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В Європарламенті підтримали направлення військової місії НАТО в Україну

"Європейська правда"Вівторок, 22 березня 2022, 14:24

Голова делегації Європарламенту в комітеті Асоціації ЄС-Україна та ексглава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський виступає за створення військової місії НАТО для врегулювання ситуації в Україні та часткове закриття неба над Україною.  

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на установчій зустрічі мережі "Об’єднані для України" (U4U), яка об’єднує парламентарів 28 країн.

Ващиковський у своєму виступі окреслив кроки, які, на його думку, повинен здійснити Європарламент для припинення війни в Україні.

"Ми повинні почати думати про лобіювання військової місії НАТО, щоб створити гуманітарні коридори, і створити зону, закриту для польотів, хоча б в обмежених районах", - сказав він.

Крім того, Ващиковський зазначив, що Європарламент повинен лобіювати надання більшої кількості зброї для України - особливо у тих столицях ЄС, де такі рішення гальмуються.

Європарламент, зазначив Ващиковський, має також виступати за посилення оборонної спроможності східного флангу НАТО. 

Нагадаємо, віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час візиту до Києва у вівторок запропонував направити в Україну миротворчу місію.

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Польща готується представити цю пропозицію на самітах НАТО і ЄС.

Наразі у НАТО немає єдності щодо цієї ідеї, низка країн виступає категорично проти.

Теми: ЄвропаНАТО
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