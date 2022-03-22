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В Европарламенте поддержали направление военной миссии НАТО в Украину

"Европейская правда"Вторник, 22 марта 2022, 13:24

Глава делегации Европарламента в комитете Ассоциации ЕС-Украина и экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский выступает за создание военной миссии НАТО для урегулирования ситуации в Украине и частичное закрытие неба над Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на учредительной встрече сети "Объединенные для Украины" (U4U), объединяющей парламентариев 28 стран.

Ващиковский в своем выступлении наметил шаги, которые, по его мнению, должен предпринять Европарламент для прекращения войны в Украине.

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"Мы должны начать думать о лоббировании военной миссии НАТО, чтобы создать гуманитарные коридоры и создать зону, закрытую для полетов, хотя бы в ограниченных районах", - сказал он.

Кроме того, Ващиковский отметил, что Европарламент должен лоббировать предоставление большего количества оружия для Украины – особенно в тех столицах ЕС, где такие решения тормозятся.

Европарламент, отметил Ващиковский, также должен выступать за усиление оборонной способности восточного фланга НАТО.

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Напомним, вице-премьер правительства Польши и председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский во время визита в Киев во вторник предложил направить в Украину миротворческую миссию.

Польша готовится представить это предложение на саммитах НАТО и ЕС.

В настоящее время у НАТО нет единства в этой идее, ряд стран выступают категорически против.

Темы: ЕвропаНАТО
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