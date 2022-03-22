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РФ засудила кримських татар на 17 та 13 років позбавлення волі

Роман ПетренкоВівторок, 22 березня 2022, 14:28

Південний окружний військовий суд у Ростові оголосив обвинувальний вирок політичним ув'язненим із Криму — Тимуру Ялкабову та Ленуру Сейдаметову, їм призначено терміни 17 та 13 років у колонії суворого режиму.

Джерело: "Кримська солідарність"

Дослівно: Суд постановив призначити Тимуру Ялкабову 17 років позбавлення волі з відбуттям перших 4 років у в'язниці, решти в колонії суворого режиму з обмеженнями після відбуття терміном на 1 рік 6 місяців.

Сейдаметову Ленуру призначили 13 років позбавлення волі з відбуттям перших 4 років у в'язниці, решту у колонії суворого режиму з обмеженнями після відбуття терміном на 1 рік".

Деталі: Згідно з матеріалами справи, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували вчиняти терористичний акт та не закликали інших до здійснення терористичних дій.

Адвокат нагадала, що кримські татари вважають себе громадянами України, і видворення із Криму на материкову частину РФ є порушенням Женевської Конвенції.

Теми: кримські татариКримокупаціяРосія
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