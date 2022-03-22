Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ засудила кримських татар на 17 та 13 років позбавлення волі

Роман ПетренкоВівторок, 22 березня 2022, 13:28
РФ засудила кримських татар на 17 та 13 років позбавлення волі

Південний окружний військовий суд у Ростові оголосив обвинувальний вирок політичним ув'язненим із Криму — Тимуру Ялкабову та Ленуру Сейдаметову, їм призначено терміни 17 та 13 років у колонії суворого режиму.

Джерело: "Кримська солідарність"

Дослівно: Суд постановив призначити Тимуру Ялкабову 17 років позбавлення волі з відбуттям перших 4 років у в'язниці, решти в колонії суворого режиму з обмеженнями після відбуття терміном на 1 рік 6 місяців.

Реклама:

Сейдаметову Ленуру призначили 13 років позбавлення волі з відбуттям перших 4 років у в'язниці, решту у колонії суворого режиму з обмеженнями після відбуття терміном на 1 рік".

Деталі: Згідно з матеріалами справи, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували вчиняти терористичний акт та не закликали інших до здійснення терористичних дій.

Адвокат нагадала, що кримські татари вважають себе громадянами України, і видворення із Криму на материкову частину РФ є порушенням Женевської Конвенції.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: кримські татариКримокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Усі новини...
кримські татари
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
МЗС відреагувало на чергові затримання кримських татар
У День Незалежності окупаційний суд відправив трьох активістів у Криму до СІЗО
Останні новини
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: