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РФ приговорила крымских татар на 17 и 13 лет лишения свободы

Роман ПетренкоВторник, 22 марта 2022, 14:28

Южный окружной военный суд в Ростове огласил обвинительный приговор политическим заключённым из Крыма — Тимуру Ялкабову и Ленуру Сейдаметову, им назначены сроки 17 и 13 лет в колонии строгого режима.

Источник: "Крымская солидарность"

Дословно: "Суд постановил назначить Тимуру Ялкабову 17 лет лишения свободы с отбытием первых 4 лет в тюрьме, остальных в колонии строгого режима с ограничениями после отбытия сроком на 1 год 6 месяцев.

Сейдаметову Ленуру назначили 13 лет лишения свободы с отбытием первых 4 лет в тюрьме, остальных в колонии строгого режима с ограничениями после отбытия сроком на 1 год".

Детали: Согласно материалам дела, обвиняемые не имели оружия, взрывчатки, боеприпасов, не планировали совершать террористический акт и не призывали других к осуществлению террористических действий. 

Адвокат напомнила, что крымские татары считают себя гражданами Украины, и выдворение из Крыма на материковую часть РФ является нарушением Женевской Конвенции.

Темы: крымские татарыКрымоккупацияРосcия
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