СБУ: Російським окупантам під Миколаєвом гірше, ніж у Чечні

Російські війська під командуванням генерала Якова Рязанцева, яка дислокується на Миколаївщині, перебуває в облозі.

Джерело: СБУ з посиланням на перехоплені телефонні розмови окупантів

Дослівно спецслужба: "Загарбники згадують: на 4 день війни генерал пообіцяв їм, що "спецоперація" завершиться за лічені години. Однак затягнулася на тижні...

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"Хлопці підходять, у яких замість бронепластини звичайний кевларовий екран: Там, ... товаришу генерал, це.. у мене така ось ситуація ... А він каже: синок, кріпись ... і з'ї *ався. Тут такий треш, на нас свій літак авіабомби скинув… доброго ранку було", – розповідає російський окупант своєму бойовому товаришу".

Деталі: Представник окуапційних військ РФ скаржиться, що немає наметів, буржуйок, солдати живуть в окопах, які вирили самі.

За його словами, війська РФ проїхали, "не зачищаючи сіл, а зараз тримають кругову оборону, а зі всіх сторін херачать". "Задача була на Миколаїв швиденько проїхать, а поки Миколаїв стоїть", додає військовий.

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Співрозмовники сходяться на думці, що при "спецоперації в Чечні було чіткіше".