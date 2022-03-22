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СБУ: Российским оккупантам под Николаевом хуже, чем в Чечне

Валентина РоманенкоВторник, 22 марта 2022, 13:48
СБУ: Российским оккупантам под Николаевом хуже, чем в Чечне

Российские войска под командованием генерала Якова Рязанцева, которые дислоцируются в Николаевской области, находятся в осаде.

Источник: СБУ со ссылкой на перехваченные телефонные разговоры оккупантов

Дословно спецслужба: "Захватчики вспоминают: на 4 день войны генерал пообещал им, что "спецоперация" завершится в считанные часы. Однако затянулась на недели...

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"Ребята подходят, у которых вместо бронепластины обычный кевларовый экран: Там,…товарищ генерал, это, блин, у меня такая вот ситуация... А он говорит: сынок, крепись… и съе*ался. Тут такой трэш, на нас свой самолет авиабомбы скинул… с добрым утром было…", - рассказывает российский оккупант своему боевому товарищу".

Детали: Представитель оккупационных войск РФ жалуется, что нет палаток, буржуек, солдаты живут в окопах, которые вырыли сами.

По его словам, войска РФ проехали, "не зачищая сел, а сейчас держат круговую оборону, а со всех сторон херчат". "Задача была на Николаев быстро проехать, а пока Николаев стоит", - добавляет военный.

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Собеседники сходятся во мнении, что при "спецоперации в Чечне было четче".

Темы: СБУвойнаРосcия
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