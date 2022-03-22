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Ракету "Іскандер" збили над Вінниччиною – ОДА

Роман ПетренкоВівторок, 22 березня 2022, 14:09
Ракету Іскандер збили над Вінниччиною – ОДА
фото: ОДА

На Вінниччині 22 березня збили російську крилату ракету "Іскандер", повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Джерело: Борзов у Facebook

Пряма мова Борзова: "Плюс одна. "Іскандер".

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Деталі: Наразі не повідомляються подробиці збиття ракети.

За останній тиждень це єдина ракета "Іскандер", про збиття якої повідомляють у Вінницькій області.

Судячи з фото, її уламки впали на поле.

ВІДЕО ДНЯ

Повітряна тривога в області була о 4:50, 6:48 та 12:46.

Теми: Вінницька областьвійнаРосія
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