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Ракету "Искандер" сбили над Виннитчиной – ОГА

Роман ПетренкоВторник, 22 марта 2022, 14:09
Ракету Искандер сбили над Виннитчиной – ОГА

В Винницкой области 22 марта сбили российскую крылатую ракету "Искандер", сообщает председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Источник: Борзов в Facebook

Прямая речь Борзова: Плюс одна. "Искандер".

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Детали: Пока не сообщаются подробности сбивания ракеты.

За последнюю неделю это единственная ракета "Искандер", об ущербе которой сообщают в Винницкой области.

Судя по фото, ее обломки упали на поле.

ВИДЕО ДНЯ

Воздушная тревога в области была в 4:50, 6:48 и 12:46.

Темы: Винницкая областьвойнаРосcия
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