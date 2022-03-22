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Ракету "Искандер" сбили над Виннитчиной – ОГА

Роман ПетренкоВторник, 22 марта 2022, 15:09

В Винницкой области 22 марта сбили российскую крылатую ракету "Искандер", сообщает председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Источник: Борзов в Facebook

Прямая речь Борзова: Плюс одна. "Искандер".

Детали: Пока не сообщаются подробности сбивания ракеты.

За последнюю неделю это единственная ракета "Искандер", об ущербе которой сообщают в Винницкой области.

Судя по фото, ее обломки упали на поле.

Воздушная тревога в области была в 4:50, 6:48 и 12:46.

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Темы: Винницкая областьвойнаРосcия
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