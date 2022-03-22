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Кремлівські пранкери, що говорили з Британією від імені Шмигаля, "домовлялися" про ядерний статус

"Європейська правда"Вівторок, 22 березня 2022, 15:19

Невідомі, яким вдалося поговорити з міністром оборони Британії від імені прем’єра України Дениса Шмигаля, виявились російськими пранкерами, які вже неодноразово вдавались до таких розіграшів з європейськими посадовцями.

Як повідомляє "Європейська правда", фрагмент розмови виклали на своєму Youtube-каналі російські пранкери Олексій Столяров ("Лексус") і Володимир Кузнєцов ("Вован"), обіцяючи продовження згодом.

У фрагменті тривалістю близько хвилини пранкери, вдаючи Дениса Шмигаля, кажуть, що Україна нібито хоче "продовжити ядерну програму" нібито для захисту від Росії, та просить про сприяння.  

Бен Воллес висловлює застереження, що це розлютило б Росію, а після цього каже, що перед обговоренням таких питань повинен поговорити з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном. На цьому відео обривається. 

"Здається, у Кремля справи пішли настільки погано, що вони тепер вдаються до розіграшів і фейкових відео", – відреагував Бен Воллес на публікацію фрагменту. 

Зазначимо, російські пропагандистські ЗМІ на виправдання війни РФ проти України писали, що Україна нібито мала "ядерну програму", роботи за якою активізувалися у 2014 році. У розвідці США на це заявили, що Україна не займається розробкою біологічної чи ядерної зброї, а заяви Росії про протилежне спрямовані на приховування дій, до яких вона може вдатися у війні.

Нагадаємо, минулого тижня невідомі особи зателефонували трьом британським міністрам від імені Дениса Шмигаля. Міністр оборони Бен Воллес першим повідомив про інцидент, зазначивши, що здогадався про обман і припинив розмову після насторожуючих питань. Воллес одразу заявив, що вважає відповідальною РФ.  Згодом стало відомо, що такі ж дзвінки були здійснені міністерці внутрішніх справ Пріті Пател та міністерці культури Надін Дорріс. 

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В уряді Британії почали розслідування, щоб становити, чому пранкерів не викрили ще на етапі домовленостей про дзвінки.

Денис Шмигаль після появи інформації про інцидент порадив колегам використовувати кодове слова "паляниця".

Раніше Кузнєцов та Столяров вже вдавалися до подібних розіграшів з іншими лідерами країн, як президент Польщі Анджей Дуда - від імені генсека ООН, президентом Франції Еммануелем Макроном, у розмові з яким вони представилися Володимиром Зеленським; прем’єром Британії Борисом Джонсоном – на той час главою МЗС; президентомТуреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. 

У 2019 році ці ж пранкери від імені Петра Порошенка зателефонували прем’єру Північної Македонії, а раніше у 2018 році – від імені прем’єра Вірменії телефонували президенту Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру та високій представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріці Могеріні.

Теми: РосіявійнаВелика Британія
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