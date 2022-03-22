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Кремлевские пранкеры, говорившие с Британией от имени Шмыгаля, "договаривались" о ядерном статусе

"Европейская правда"Вторник, 22 марта 2022, 15:19

Неизвестные, которым удалось поговорить с министром обороны Британии от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, оказались российскими пранкерами, которые уже неоднократно прибегали к таким розыгрышам с европейскими чиновниками.

Как сообщает "Европейская правда", фрагмент разговора выложили на своем Youtube-канале российские пранкеры Алексей Столяров ("Лексус") и Владимир Кузнецов ("Вован"), обещая продолжение впоследствии.

В фрагменте продолжительностью около минуты пранкеры, изображая Дениса Шмыгаля, говорят, что Украина якобы хочет "продолжить ядерную программу" якобы для защиты от России, и просит о содействии.

Бен Уоллес выражает оговорку, что это разозлило бы Россию, а после этого говорит, что перед обсуждением таких вопросов должен поговорить с премьер-министром Борисом Джонсоном. На этом видео обрывается.

"Кажется, у Кремля дела пошли настолько плохо, что они теперь прибегают к розыгрышам и фейковым видео", – отреагировал Уоллес на публикацию фрагмента.

Отметим, российские пропагандистские СМИ на оправдание войны РФ против Украины писали, что Украина якобы имела "ядерную программу", работы по которой активизировались в 2014 году. В разведке США на это заявили, что Украина не занимается разработкой биологического или ядерного оружия, а заявления России о противоположном направлены на сокрытие действий, к которым она может прибегнуть в войне.

Напомним, на прошлой неделе неизвестные позвонили трем британским министрам от имени Дениса Шмыгаля. Министр обороны Бен Уоллес первым сообщил об инциденте, отметив, что догадался об обмане и прекратил разговор после настораживающих вопросов. Уоллес сразу заявил, что считает ответственной РФ. Впоследствии стало известно, что такие же звонки были министру внутренних дел Прити Пател и министру культуры Надин Доррис.

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В правительстве Британии начали расследование, чтобы разобраться, почему пранкеров не разоблачили еще на этапе договоренностей о звонках.

Денис Шмыгаль после появления информации об инциденте посоветовал коллегам использовать кодовое слово "паляниця".

Ранее Кузнецов и Столяров уже прибегали к подобным розыгрышам с другими лидерами стран, как президент Польши Анджей Дуда – от имени генсека ООН, президентом Франции Эммануэлем Макроном, в разговоре с которым они представились Владимиром Зеленским; премьером Британии Борисом Джонсоном – в то время главой МИД; президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В 2019 году эти же пранкеры от имени Петра Порошенко позвонили премьеру Северной Македонии, а ранее в 2018 году – от имени премьера Армении звонили президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру и высокой представительнице ЕС по иностранным делам.

Темы: РосcиявойнаВеликобритания
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