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Прем’єр Італії підтримав членство України в Євросоюзі

"Європейська правда"Вівторок, 22 березня 2022, 14:43
Прем’єр Італії підтримав членство України в Євросоюзі

Італія хоче, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу, заявив у вівторок прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Про це прем’єр Драгі сказав після виступу президента Володимира Зеленського в італійському парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

"Ми хочемо прокласти шлях більшої близькості України до Європи: це тривалий процес, який складається з необхідних реформ. Італія у цьому процесі перебуває поряд із Україною. Італія хоче, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу", - заявив італійський прем’єр.

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Драгі додав, що сьогодні Україна не тільки захищає себе, "вона захищає наш мир, свободу та безпеку", і Італія вдячна їй за це.

Нагадаємо, у Єврокомісії обіцяють якомога швидше підготувати офіційний висновок щодо готовності України отримати статус кандидата на вступ до ЄС.

В Офісі президента України наполягають, що робота Єврокомісії буде суттєво швидшою, ніж щодо інших держав, як проходили цей шлях.

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Оптимістичний, але водночас реалістичний термін надання Україні статусу кандидата – це саміт ЄС наприкінці червня 2022 року.

Докладніше про процедуру, що має привести Україну до членства у ЄС та про виклики на цьому шляху, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.

Теми: ІталіяЄС
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