Премьер Италии поддержал членство Украины в Евросоюзе

Италия хочет, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу, заявил во вторник премьер-министр Италии Марио Драги.

Об этом премьер Драги сказал после выступления президента Владимира Зеленского в итальянском парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

"Мы хотим проложить путь большей близости Украины к Европе: это длительный процесс, состоящий из необходимых реформ. Италия в этом процессе находится рядом с Украиной. Италия хочет, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу", - заявил итальянский премьер.

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Драги добавил, что сегодня Украина не только защищает себя, она защищает наш мир, свободу и безопасность, и Италия благодарна ей за это.

Напомним, в Еврокомиссии обещают как можно скорее подготовить официальное заключение о готовности Украины получить статус кандидата на вступление в ЕС.

В Офисе президента Украины настаивают, что работа Еврокомиссии будет существенно быстрее, чем в других государствах, как проходили этот путь.

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Оптимистичный, но одновременно реалистичный срок предоставления Украине статуса кандидата – это саммит ЕС в конце июня 2022 года.

Подробнее о процедуре, которая должна привести Украину в членство в ЕС, и вызовах на этом пути читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Кандидатский максимум: как Еврокомиссия планирует продвигать Украину к членству в ЕС.