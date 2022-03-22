Російські окупанти обстріляли Бровари: снаряд влучив у завод

Російській військові 22 березня обстріляли з артилерії місто Бровари у Київській області, снаряд впав на територію одного з заводів.

Джерело: Офіс генпрокурора в Telegram

Дослівно ОГП: "22 березня збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл міста Бровари Київської області. Снаряд влучив на територію одного із заводів, пошкодивши 7 автобусів та господарські споруди".

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Деталі: За попередніми даними жертв немає.

За даним фактом розслідують провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.