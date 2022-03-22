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Российские оккупанты обстреляли Бровары: снаряд попал в завод

Ирина БалачукВторник, 22 марта 2022, 14:44
Российские оккупанты обстреляли Бровары: снаряд попал в завод
Фото из Telegram Офиса генпрокурора

Российские военные 22 марта обстреляли из артиллерии город Бровары в Киевской области, снаряд упал на территорию одного из заводов.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "22 марта вооруженные силы РФ совершили артиллерийский обстрел города Бровары в Киевской области. Снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки".

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Детали: По предварительным данным, жертв нет.

По данному факту расследуют производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Темы: Броварывойна
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