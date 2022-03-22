Российские оккупанты обстреляли Бровары: снаряд попал в завод
Вторник, 22 марта 2022, 14:44
Российские военные 22 марта обстреляли из артиллерии город Бровары в Киевской области, снаряд упал на территорию одного из заводов.
Источник: Офис генпрокурора в Telegram
Дословно ОГП: "22 марта вооруженные силы РФ совершили артиллерийский обстрел города Бровары в Киевской области. Снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки".
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Детали: По предварительным данным, жертв нет.
По данному факту расследуют производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.