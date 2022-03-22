Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Париж уперше присвоїв статус "почесного громадянина" іншому місту: ним став Київ

"Європейська правда"Вівторок, 22 березня 2022, 16:05

Мерія Парижа одностайно проголосувала за присвоєння столиці України Києву "почесного громадянства", вперше надавши такий статус місту.

Як пише "Європейська правда", про це 22 березня повідомила мер Парижа Анн Ідальго.

"Цією відзнакою, що вперше надається місту, Париж висловлює свою дружбу та підтримку українській столиці, що бореться за свою свободу", – написала вона.

Нагадаємо, вже низка міст у Європі вдавалися до перейменування вулиць чи інших кроків, щоб висловити підтримку Україні. 

У Ризі ділянка вулиці Антоніяс між бульваром Калпака та вулицею Миколи Реріха тепер називатиметься вулицею Незалежності України (Ukrainas neatkarības iela).

Чеське місто Плзень перейменувало одну з центральних вулиць на Українську, а також перерахувало мільйон чеських крон (близько 39 тисяч євро) на допомогу Збройним силам; у Празі активісти "перейменували" вулицю Ruská (Руська), дописавши до неї кілька слів, щоб вийшло знамените послання українських прикордонників до російського корабля.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Албанія перейменувала вулицю у Тирані, де розташовані посольства Росії та України, на вулицю Вільної України.

Теми: КиїввійнаФранція
powered by lun.ua
Головне сьогодні

300 пар взуття на березі Дунаю: у Будапешті вшанували вбитих у Драмтеатрі Маріуполя

Жодна країна світу не визнає так звані "референдуми" на Донбасі, проведені Росією – МЗС

Херсонці знову зібралися на мітинг проти окупації: росіяни застосували газові гранати - ЗМІ

Зеленський дав інтерв'ю російським ЗМІ

Львівська нафтобаза теж повністю знищена російською ракетою – ОДА

У понеділок у Києві відключать опалення

Усі новини...
Київ
Україна може оточити росіян у Бучі та Ірпені - розвідка Британії
США підтверджують відступ російської армії на схід від Києва
У Києві через обстріл окупантів загинула російська журналістка
Останні новини
18:20
Укрзалізниця запускає в Києві повноцінний кільцевий маршрут електрички
18:11
Перемога у Тростянці: ЗСУ повідомили про самогубство одного командира РФ і звільнення іншого
18:03
В Ірландії підтримка вступу в НАТО зросла до рекордного рівня після нападу РФ на Україну
17:55
Наступний раунд переговорів між Україною і РФ пройде у Туреччині
17:47
Росія запустила близько 70 ракет по Україні 26 березня, долетіло 8 – The Insider
17:42
Папа Римський закликав зупинити війну, поки вона не знищила людство
17:39
У районі ЧАЕС горять понад 10 тисяч гектарів лісів. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі і Європі
17:16
Канада готова допомогти країнам припинити використання російської нафти
17:15
Сьогодні люди захищають своє місто, свою країну. Не треба нікого вмовляти – мер Харкова Ігор Терехов
17:01
Кремль вкладав мільярди у проросійських політиків в Україні, але ті кинули їх на гроші – Bellingcat
Усі новини...