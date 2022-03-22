Париж уперше присвоїв статус "почесного громадянина" іншому місту: ним став Київ

Мерія Парижа одностайно проголосувала за присвоєння столиці України Києву "почесного громадянства", вперше надавши такий статус місту.

Як пише "Європейська правда", про це 22 березня повідомила мер Парижа Анн Ідальго.

"Цією відзнакою, що вперше надається місту, Париж висловлює свою дружбу та підтримку українській столиці, що бореться за свою свободу", – написала вона.

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Le #ConseilDeParis a voté à l’unanimité la citoyenneté d’honneur à la ville de Kyiv.

Avec cette distinction, attribuée pour la première fois à une ville, Paris renouvelle son amitié et son soutien pour la capitale ukrainienne qui lutte actuellement pour sa liberté. 🇺🇦 pic.twitter.com/gB68IHQezB — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 22, 2022

Нагадаємо, вже низка міст у Європі вдавалися до перейменування вулиць чи інших кроків, щоб висловити підтримку Україні.

У Ризі ділянка вулиці Антоніяс між бульваром Калпака та вулицею Миколи Реріха тепер називатиметься вулицею Незалежності України (Ukrainas neatkarības iela).

ВІДЕО ДНЯ

Чеське місто Плзень перейменувало одну з центральних вулиць на Українську, а також перерахувало мільйон чеських крон (близько 39 тисяч євро) на допомогу Збройним силам; у Празі активісти "перейменували" вулицю Ruská (Руська), дописавши до неї кілька слів, щоб вийшло знамените послання українських прикордонників до російського корабля.

Албанія перейменувала вулицю у Тирані, де розташовані посольства Росії та України, на вулицю Вільної України.