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Париж уперше присвоїв статус "почесного громадянина" іншому місту: ним став Київ

"Європейська правда"Вівторок, 22 березня 2022, 15:05

Мерія Парижа одностайно проголосувала за присвоєння столиці України Києву "почесного громадянства", вперше надавши такий статус місту.

Як пише "Європейська правда", про це 22 березня повідомила мер Парижа Анн Ідальго.

"Цією відзнакою, що вперше надається місту, Париж висловлює свою дружбу та підтримку українській столиці, що бореться за свою свободу", – написала вона.

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Нагадаємо, вже низка міст у Європі вдавалися до перейменування вулиць чи інших кроків, щоб висловити підтримку Україні. 

У Ризі ділянка вулиці Антоніяс між бульваром Калпака та вулицею Миколи Реріха тепер називатиметься вулицею Незалежності України (Ukrainas neatkarības iela).

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Чеське місто Плзень перейменувало одну з центральних вулиць на Українську, а також перерахувало мільйон чеських крон (близько 39 тисяч євро) на допомогу Збройним силам; у Празі активісти "перейменували" вулицю Ruská (Руська), дописавши до неї кілька слів, щоб вийшло знамените послання українських прикордонників до російського корабля.

Албанія перейменувала вулицю у Тирані, де розташовані посольства Росії та України, на вулицю Вільної України.

Теми: КиїввійнаФранція
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