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Париж впервые присвоил статус "почетного гражданина" другому городу: им стал Киев

"Европейская правда"Вторник, 22 марта 2022, 15:05

Мэрия Парижа единогласно проголосовала за присвоение столице Украины Киеву "почетного гражданства", впервые предоставив такой статус городу.

Как пишет "Европейская правда", об этом 22 марта сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

"Этим отличием, впервые предоставляемым городу, Париж выражает свою дружбу и поддержку украинской столице, которая борется за свою свободу", – написала она.

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Напомним, уже ряд городов в Европе переименовали улицы или сделали другие шаги, чтобы выразить поддержку Украине.

В Риге участок улицы Антонияс между бульваром Калпака и улицей Николая Рериха теперь будет называться улицей Независимости Украины (Ukrainas neatkarības iela).

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Чешский город Плзень переименовал одну из центральных улиц в Украинскую, а также перечислил миллион чешских крон (около 39 тысяч евро) в помощь Вооруженным силам; в Праге активисты "переименовали" улицу Ruská (Русская), дописав несколько слов, чтобы получилось знаменитое послание украинских пограничников российскому кораблю.

Албания переименовала улицу в Тиране, где расположены посольства России и Украины, в улицу Свободной Украины.

Темы: КиеввойнаФранция
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