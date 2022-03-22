Маріуполь: "Азовці" знищили 4 танки, ББМ та піхоту окупантів
Вівторок, 22 березня 2022, 15:27
Чотири російські танки, кілька одиниць ворожої бронетехніки та піхоту окупантів знищили бійці полку спецпризначення "Азов" під час вуличних боїв у Маріуполі.
Джерело: "Азов" у Telegram
Дослівно "Азов": "Під час бою на вулицях Маріуполя було знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки".
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Деталі: Повідомляється, що "азовські" танкісти в котре показали ворогу, хто "господар на вулицях Маріуполя та відправили окупантів в пекло".
Танкісти полку "Азов" під час вуличних боїв у Маріуполі знищили 4 танки, ББМ та піхоту російських окупантів pic.twitter.com/Dxy5K4agHP— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 22, 2022
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