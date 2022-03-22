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Маріуполь: "Азовці" знищили 4 танки, ББМ та піхоту окупантів

Ірина БалачукВівторок, 22 березня 2022, 15:27
Маріуполь: Азовці знищили 4 танки, ББМ та піхоту окупантів
Скриншот з відео

Чотири російські танки, кілька одиниць ворожої бронетехніки та піхоту окупантів знищили бійці полку спецпризначення "Азов" під час вуличних боїв у Маріуполі.

Джерело: "Азов" у Telegram

Дослівно "Азов": "Під час бою на вулицях Маріуполя було знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки".

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Деталі: Повідомляється, що "азовські" танкісти в котре показали ворогу, хто "господар на вулицях Маріуполя та відправили окупантів в пекло". 

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Теми: Маріупольвійна
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