Мариуполь: "Азовцы" уничтожили 4 танка, ББМ и пехоту оккупантов

Четыре российских танка, несколько единиц вражеской бронетехники и пехоту оккупантов уничтожили бойцы полка спецназначения "Азов" во время уличных боев в Мариуполе.

Источник: "Азов" в Telegram

Дословно "Азов": "Во время боя на улицах Мариуполя было уничтожено 4 танка и несколько единиц вражеской бронетехники".

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Детали: Сообщается, что "азовские" танкисты показали врагу, кто "хозяин на улицах Мариуполя и отправили оккупантов в ад".

Танкісти полку "Азов" під час вуличних боїв у Маріуполі знищили 4 танки, ББМ та піхоту російських окупантів pic.twitter.com/Dxy5K4agHP — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 22, 2022