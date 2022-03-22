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Мариуполь: "Азовцы" уничтожили 4 танка, ББМ и пехоту оккупантов

Ирина БалачукВторник, 22 марта 2022, 16:27
Скриншот из видео

Четыре российских танка, несколько единиц вражеской бронетехники и пехоту оккупантов уничтожили бойцы полка спецназначения "Азов" во время уличных боев в Мариуполе.

Источник: "Азов" в Telegram

Дословно "Азов": "Во время боя на улицах Мариуполя было уничтожено 4 танка и несколько единиц вражеской бронетехники".

Детали: Сообщается, что "азовские" танкисты показали врагу, кто "хозяин на улицах Мариуполя и отправили оккупантов в ад".

Темы: Мариупольвойна
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