Мариуполь: "Азовцы" уничтожили 4 танка, ББМ и пехоту оккупантов

Четыре российских танка, несколько единиц вражеской бронетехники и пехоту оккупантов уничтожили бойцы полка спецназначения "Азов" во время уличных боев в Мариуполе.

Источник: "Азов" в Telegram

Дословно "Азов": "Во время боя на улицах Мариуполя было уничтожено 4 танка и несколько единиц вражеской бронетехники".

Детали: Сообщается, что "азовские" танкисты показали врагу, кто "хозяин на улицах Мариуполя и отправили оккупантов в ад".