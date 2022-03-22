Мариуполь: "Азовцы" уничтожили 4 танка, ББМ и пехоту оккупантов
Вторник, 22 марта 2022, 15:27
Четыре российских танка, несколько единиц вражеской бронетехники и пехоту оккупантов уничтожили бойцы полка спецназначения "Азов" во время уличных боев в Мариуполе.
Источник: "Азов" в Telegram
Дословно "Азов": "Во время боя на улицах Мариуполя было уничтожено 4 танка и несколько единиц вражеской бронетехники".
Реклама:
Детали: Сообщается, что "азовские" танкисты показали врагу, кто "хозяин на улицах Мариуполя и отправили оккупантов в ад".
Танкісти полку "Азов" під час вуличних боїв у Маріуполі знищили 4 танки, ББМ та піхоту російських окупантів pic.twitter.com/Dxy5K4agHP— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 22, 2022
ВИДЕО ДНЯ