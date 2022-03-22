Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кривий Ріг: під містом ворожа ДРГ підірвалася на міні

Світлана КізіловаВівторок, 22 березня 2022, 16:10
Кривий Ріг: під містом ворожа ДРГ підірвалася на міні
Знищена ДРГ росіян, фото kr.gov.ua

Завдяки мінним загородженням навколо Кривого Рогу на одному з полів підірвалася машина диверсійно-розвідувальної групи російських окупантів.

Джерело: повідомлення командування територіальної оборони Кривого Рогу

Дослівно: "Зупинені силами ЗСУ на далеких підступах до Кривого Рогу окупаційні війська намагаються проникнути ближче до міста невеликими групами, а також направляють розвідувальні групи на автомобілях, відібраних у жителів окупованих районів.

Реклама:

Всі такі спроби на даний момент успішно припиняються. Ефективну роль в обороні відіграють і заміновані загородження, встановлені ЗСУ.

Під ранок на одному з таких загороджень підірвався автомобіль з ДРГ росіян".

 
фото kr.gov.ua

Деталі: На сайті міськради Кривового Рогу зазначається, що наразі вивчаються знайдені у залишках автомобіля документи.

ВІДЕО ДНЯ

Представниця бригади тероборони Кривого Рогу Алла Нікіцка додала, що у зв'язку з масовим мінуванням територій для недопущення ворога, всі жителі Кривого Рогу і Криворізького району зобов'язані максимально суворо дотримуватися правил пересування по місцевості за межами населених пунктів.

Теми: війнаКривий РігРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Усі новини...
війна
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Командувач угруповання "Таврія": Є просування на напрямку, ворога відкидаємо
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Останні новини
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: