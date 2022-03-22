Кривий Ріг: під містом ворожа ДРГ підірвалася на міні

Завдяки мінним загородженням навколо Кривого Рогу на одному з полів підірвалася машина диверсійно-розвідувальної групи російських окупантів.

Джерело: повідомлення командування територіальної оборони Кривого Рогу

Дослівно: "Зупинені силами ЗСУ на далеких підступах до Кривого Рогу окупаційні війська намагаються проникнути ближче до міста невеликими групами, а також направляють розвідувальні групи на автомобілях, відібраних у жителів окупованих районів.

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Всі такі спроби на даний момент успішно припиняються. Ефективну роль в обороні відіграють і заміновані загородження, встановлені ЗСУ.

Під ранок на одному з таких загороджень підірвався автомобіль з ДРГ росіян".

фото kr.gov.ua

Деталі: На сайті міськради Кривового Рогу зазначається, що наразі вивчаються знайдені у залишках автомобіля документи.

ВІДЕО ДНЯ

Представниця бригади тероборони Кривого Рогу Алла Нікіцка додала, що у зв'язку з масовим мінуванням територій для недопущення ворога, всі жителі Кривого Рогу і Криворізького району зобов'язані максимально суворо дотримуватися правил пересування по місцевості за межами населених пунктів.