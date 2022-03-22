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Кривой Рог: под городом вражеская ДРГ подорвалась на мине

Светлана КизиловаВторник, 22 марта 2022, 16:10
Кривой Рог: под городом вражеская ДРГ подорвалась на мине
Уничтоженная ДРГ россиян, фото kr.gov.ua

Благодаря минным заграждениям вокруг Кривого Рога на одном из полей взорвалась машина диверсионно-разведывательной группы российских оккупантов.

Источник: сообщение командования территориальной обороны Кривого Рога

Дословно: "Остановленные силами ВСУ на дальних подступах к Кривому Рогу оккупационные войска пытаются проникнуть поближе к городу небольшими группами, а также направляют разведывательные группы на автомобилях, отобранных у жителей оккупированных районов.

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Все такие попытки сейчас успешно пресекаются. Эффективную роль в обороне играют и заминированные заграждения, установленные ВСУ.

Под утро на одном из таких заграждений взорвался автомобиль из ДРГ россиян".

 
фото kr.gov.ua

Детали: На сайте горсовета Кривого Рога отмечается, что изучаются найденные в остатках автомобиля документы.

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Представительница бригады Теробороны Кривого Рога Алла Никицкая добавила, что в связи с массовым минированием территорий для недопущения врага, все жители Кривого Рога и Криворожского района обязаны максимально строго соблюдать правила передвижения по местности за пределами населенных пунктов.

Темы: войнаКривой РогРосcия
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