Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Баскетбольна Євроліга дискваліфікувала усі російські клуби

Світлана КізіловаВівторок, 22 березня 2022, 17:45
Фото getty images

Російські клуби - московський ЦСКА, петербурзький "Зеніт" і казанський "УНІКС" - офіційно виключені з баскетбольної Євроліги сезону 2021-22.

Джерело: BasketNews з посиланням на своїх співрозмовників у спортивних колах

У понеділок, 21 березня, президент та головний виконавчий директор Євроліги Жорді Бертомеу офіційно звернувся до тринадцяти акціонерів ECA, запропонувавши виключити російські клуби і не включати їх у підсумкову турнірну таблицю ліги.

За даними джерел спортивного видання, більшість акціонерів ECA схвалили це рішення, після чого Євроліга офіційно підтвердила BasketNews виключення росіян.

У зв'язку з цим клубу "Локомотив Кубань" також закрили доступ до Єврокубку.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: спортРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Наступний раунд переговорів між Україною і РФ пройде у Туреччині

300 пар взуття на березі Дунаю: у Будапешті вшанували вбитих у Драмтеатрі Маріуполя

Жодна країна світу не визнає так звані "референдуми" на Донбасі, проведені Росією – МЗС

Херсонці знову зібралися на мітинг проти окупації: росіяни застосували газові гранати - ЗМІ

Зеленський дав інтерв'ю російським ЗМІ

Львівська нафтобаза теж повністю знищена російською ракетою – ОДА

Усі новини...
спорт
РФ та Білорусь відсторонили від ЧС з плавання навіть під нейтральним прапором
Усику дозволили виїзд. Планує в червні поїхати на бій-реванш із Джошуа
Андрій Шевченко: Ми захищаємося. Ми боремося. Ми не маємо іншого вибору
Останні новини
20:41
Найгіршу шкоду російській мові завдав Путін – Зеленський
20:26
Британія уже передала українській армії сучасні ПЗРК Starstreak
20:24
Зеленський розповів, як РФ намагалася його усунути політично
20:15
Франція закликає до продовження діалогу з Путіним
20:12
Зеленський розповів, як дозволяв захисникам Маріуполя залишити місто
20:08
Луганські бойовики спробують попроситись в Росію, якщо захоплять територію всієї області
20:06
Чехія заморозила активи підсанкційних росіян на сотні мільйонів крон - прем'єр
19:53
Ще один програний суд: Фірташ за крок до екстрадиції в США
19:53
Історія виховательки з Чернігова, яка евакуювала 30 дітей з притулку
19:47
Луганщина: внаслідок обстрілів російських окупантів загинула дитина, ще 2 поранені
Усі новини...