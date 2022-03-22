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Баскетбольна Євроліга дискваліфікувала усі російські клуби

Світлана КізіловаВівторок, 22 березня 2022, 16:45
Баскетбольна Євроліга дискваліфікувала усі російські клуби
Фото getty images

Російські клуби - московський ЦСКА, петербурзький "Зеніт" і казанський "УНІКС" - офіційно виключені з баскетбольної Євроліги сезону 2021-22.

Джерело: BasketNews з посиланням на своїх співрозмовників у спортивних колах

У понеділок, 21 березня, президент та головний виконавчий директор Євроліги Жорді Бертомеу офіційно звернувся до тринадцяти акціонерів ECA, запропонувавши виключити російські клуби і не включати їх у підсумкову турнірну таблицю ліги.

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За даними джерел спортивного видання, більшість акціонерів ECA схвалили це рішення, після чого Євроліга офіційно підтвердила BasketNews виключення росіян.

У зв'язку з цим клубу "Локомотив Кубань" також закрили доступ до Єврокубку.

Теми: спортРосія
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