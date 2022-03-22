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Баскетбольная Евролига дисквалифицировала все российские клубы

Светлана КизиловаВторник, 22 марта 2022, 17:45
Фото getty images

Российские клубы – московский ЦСКА, петербургский "Зенит" и казанский "УНИКС" – официально исключены из баскетбольной Евролиги сезона 2021-22.

Источник: BasketNews со ссылкой на своих собеседников в спортивных кругах

Детали: В понедельник, 21 марта, президент и главный исполнительный директор Евролиги Жорди Бертомеу официально обратился к акционерам ECA, предложив исключить российские клубы и не включать их в итоговую турнирную таблицу лиги.

По данным источников спортивного издания, большинство акционеров ECA одобрили это решение, после чего Евролига официально подтвердила BasketNews исключение россиян.

В этой связи клубу "Локомотив Кубань" также закрыли доступ к Еврокубку.

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Темы: спортРосcия
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