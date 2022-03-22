Обстріл на Оболоні у Києві: є загиблий і поранені

В Оболонському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу горіла вантажівка та дві будівлі, 1 людина загинула й 3 дістали поранень.

Джерело: ДСНС, військова адміністрація Києва

Деталі: Повідомлення про подію надійшло до столичних рятувальників 22 березня о 13:10.

Рятувальники о 14:38 локалізували пожежу, о 15:00 – ліквідували.

На місці працювали 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

Пізніше військова адміністрація Києва повідомила, що внаслідок удару по Оболоні одна людина загинула, трьох поранено.