Обстріл на Оболоні у Києві: є загиблий і поранені
Вівторок, 22 березня 2022, 19:04
В Оболонському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу горіла вантажівка та дві будівлі, 1 людина загинула й 3 дістали поранень.
Джерело: ДСНС, військова адміністрація Києва
Деталі: Повідомлення про подію надійшло до столичних рятувальників 22 березня о 13:10.
Рятувальники о 14:38 локалізували пожежу, о 15:00 – ліквідували.
На місці працювали 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.
Пізніше військова адміністрація Києва повідомила, що внаслідок удару по Оболоні одна людина загинула, трьох поранено.
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