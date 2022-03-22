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Обстрел на Оболони в Киеве: есть погибший и раненые

Катерина ТищенкоВторник, 22 марта 2022, 18:04
Обстрел на Оболони в Киеве: есть погибший и раненые
Киев, 22 марта, фото ГСЧС

В Оболонском районе Киева в результате вражеского обстрела горел грузовик и два здания, 1 человек погиб, 3 ранены.

Источник: ГСЧС, военная администрация Киева

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Детали: Сообщение о происшествии поступило столичным спасателям 22 марта в 13:10.

Спасатели в 14:38 локализовали пожар, в 15:00 – ликвидировали.

На месте работали 4 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

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Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Позже военная администрация Киева сообщила, что в результате удара по Оболони один человек погиб, трое ранены.

Темы: КиеввойнаГСЧС
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