Обстрел на Оболони в Киеве: есть погибший и раненые
Вторник, 22 марта 2022, 19:04
В Оболонском районе Киева в результате вражеского обстрела горел грузовик и два здания, 1 человек погиб, 3 ранены.
Источник: ГСЧС, военная администрация Киева
Детали: Сообщение о происшествии поступило столичным спасателям 22 марта в 13:10.
Спасатели в 14:38 локализовали пожар, в 15:00 – ликвидировали.
На месте работали 4 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
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Позже военная администрация Киева сообщила, что в результате удара по Оболони один человек погиб, трое ранены.