Член партії "Слуги народу" виїхав до Росії напередодні вторгнення в Україну

Член партії "Слуга народу" та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації.

Джерело: дані бази російської прикордонної служби, які опинились у розпорядженні "Української правди"

Деталі: Так, за даними бази 18 лютого, Слюсарєв заїхав до Росії на авто через КПП "Нехотіївка". Метою зазначено "тимчасове проживання". При в'їзді він вказав прикордонникам, що перебуватиме до 10 березня.

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А 26 лютого на третій день після вторгнення Росії Слюсарєв став на облік у міграційній службі й зазначив іншу дату виїзду 26 лютого.

Фото: УП

Фото: УП

Відповідно до даних, отриманих від українських прикордонників, Слюсарєв виїхав до Росії 18 лютого о 17:16 через ПП "Гоптівка" на автомобілі BMW разом з громадянином України Вадимом Беліченком. Беліченко на BMW повернувся на територію України за кілька хвилин – о 17:34.

Також, за даними прикордонної служби Російської Федерації, Слюсарєв відвідував країну у 2021, 2020 та 2019 роках.

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фото: уп

фото: уп

У партії спростували, що Слюсарєв є членом політради. Вони пояснили, що Слюсарєва дійсно було обрано членом політради, але оскільки він не надав відповідний пакет документів, то фактично він не увійщов до керівного складу партії.

Після публікації новини УП, з офіційного сайту партії "Слуга народа" було видалено сторінку, де Слюсарєв згадувався як член ради Харківської обласної партійної організації.

За даними співрозмовників УП, інформація про відвідини Слюсаревим Російської Федерації є у розпорядженні українських правоохоронців.

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