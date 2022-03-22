Член партії "Слуги народу" виїхав до Росії напередодні вторгнення в Україну
Член партії "Слуга народу" та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації.
Джерело: дані бази російської прикордонної служби, які опинились у розпорядженні "Української правди"
Деталі: Так, за даними бази 18 лютого, Слюсарєв заїхав до Росії на авто через КПП "Нехотіївка". Метою зазначено "тимчасове проживання". При в'їзді він вказав прикордонникам, що перебуватиме до 10 березня.
А 26 лютого на третій день після вторгнення Росії Слюсарєв став на облік у міграційній службі й зазначив іншу дату виїзду 26 лютого.
Відповідно до даних, отриманих від українських прикордонників, Слюсарєв виїхав до Росії 18 лютого о 17:16 через ПП "Гоптівка" на автомобілі BMW разом з громадянином України Вадимом Беліченком. Беліченко на BMW повернувся на територію України за кілька хвилин – о 17:34.
Також, за даними прикордонної служби Російської Федерації, Слюсарєв відвідував країну у 2021, 2020 та 2019 роках.
У партії спростували, що Слюсарєв є членом політради. Вони пояснили, що Слюсарєва дійсно було обрано членом політради, але оскільки він не надав відповідний пакет документів, то фактично він не увійщов до керівного складу партії.
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Після публікації новини УП, з офіційного сайту партії "Слуга народа" було видалено сторінку, де Слюсарєв згадувався як член ради Харківської обласної партійної організації.
За даними співрозмовників УП, інформація про відвідини Слюсаревим Російської Федерації є у розпорядженні українських правоохоронців.
Передісторія:
- 13 березня 2021 року Вадима Слюсарєва було обрано членом політради партії "Слуга Народу".
- У 2020 році на сайті партії Слуга народу Слюсарєв згадувався як член ради Харківської обласної партійної організації.
- Також Слюсарєв фігурував у розслідуванні проекту "Схеми" (Радіо Свобода) як "сірий кардинал" мажоритарників від партії "Слуга народу" на Харківщині.