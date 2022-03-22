Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Член партії "Слуги народу" виїхав до Росії напередодні вторгнення в Україну

Михайло ТкачВівторок, 22 березня 2022, 19:52
Член партії Слуги народу виїхав до Росії напередодні вторгнення в Україну
Фото ілюстративне: пресслужба дПСУ

Член партії "Слуга народу" та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації.

Джерело: дані бази російської прикордонної служби, які опинились у розпорядженні "Української правди"

Деталі: Так, за даними бази 18 лютого, Слюсарєв заїхав до Росії на авто через КПП "Нехотіївка". Метою зазначено "тимчасове проживання". При в'їзді він вказав прикордонникам, що перебуватиме до 10 березня.

Реклама:

А 26 лютого на третій день після вторгнення Росії Слюсарєв став на облік у міграційній службі й зазначив іншу дату виїзду 26 лютого.

 
Фото: УП
 
Фото: УП

Відповідно до даних, отриманих від українських прикордонників, Слюсарєв виїхав до Росії 18 лютого о 17:16 через ПП "Гоптівка" на автомобілі BMW разом з громадянином України Вадимом Беліченком. Беліченко на BMW повернувся на територію України за кілька хвилин – о 17:34. 

Також, за даними прикордонної служби Російської Федерації, Слюсарєв відвідував країну у 2021, 2020 та 2019 роках. 

ВІДЕО ДНЯ
 
фото: уп
 
фото: уп

У партії спростували, що Слюсарєв є членом політради. Вони пояснили, що Слюсарєва дійсно було обрано членом політради, але оскільки він не надав відповідний пакет документів, то фактично він не увійщов до керівного складу партії.

Після публікації новини УП, з офіційного сайту партії "Слуга народа" було видалено сторінку, де Слюсарєв згадувався як член ради Харківської обласної партійної організації.

За даними співрозмовників УП, інформація про відвідини Слюсаревим Російської Федерації є у розпорядженні українських правоохоронців.

Передісторія:

  • 13 березня 2021 року Вадима Слюсарєва було обрано членом політради партії "Слуга Народу". 
  • У 2020 році на сайті партії Слуга народу Слюсарєв згадувався як член ради Харківської обласної партійної організації. 
  • Також Слюсарєв фігурував у розслідуванні проекту "Схеми" (Радіо Свобода) як "сірий кардинал" мажоритарників від партії "Слуга народу" на Харківщині.

Теми: війнаСлуга народуРосіяколаборація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Усі новини...
війна
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Поліція візьметься за полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни
Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2 за час літнього контрнаступу – Forbes
Останні новини
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: