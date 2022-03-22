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Член партии "Слуги народа" уехал в Россию накануне вторжения в Украину

Михаил ТкачВторник, 22 марта 2022, 19:52
Член партии Слуги народа уехал в Россию накануне вторжения в Украину
Фото иллюстративное: пресс-служба ГПСУ

Член партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию.

Источник: данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении "Украинской правды"

Детали: Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка". Целью указано "временное проживание". При въезде он указал пограничникам, что будет находиться до 10 марта.

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А 26 февраля на третий день после вторжения России Слюсарев стал на учет в миграционной службе и указал другую дату выезда 26 февраля.

 
Фото: УП
 
фото: уп

Согласно данным, полученных от украинских пограничников, Слюсарев выехал в Россию 18 февраля в 17:16 через ПП "Гоптовка" на автомобиле BMW вместе с гражданином Украины Вадимом Беличенко. Беличенко на BMW вернулся на территорию Украины через несколько минут – в 17:34.

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Также, по данным пограничной службы Российской Федерации, Слюсарев посещал страну в 2021, 2020 и 2019 годах.

 
фото: уп
 
фото: уп

В партии опровергли, что Слюсарев является членом политсовета. Они объяснили, что Слюсарев действительно был избран членом политсовета, но поскольку он не предоставил соответствующий пакет документов, то фактически он не вошел в руководящий состав партии.

После публикации новости УП с официального сайта партии "Слуга народа" была удалена страница, где Слюсарев упоминался как член совета Харьковской областной партийной организации.

По данным собеседников УП, украинские правоохранители владеют информацией о посещении Слесаревым Российской Федерации.

Предыстория:

  • 13 марта 2021 года Вадим Слюсарев был избран членом политсовета партии "Слуга Народа".
  • В 2020 году на сайте партии Слуга народа Слюсарев упоминался как член совета Харьковской областной партийной организации.
  • Также Слюсарев фигурировал в расследовании проекта "Схемы" (Радио Свобода) как "серый кардинал" мажоритарщиков от партии "Слуга народа" в Харьковской области.

Темы: войнаСлуга народаРосcияколлаборационизм
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