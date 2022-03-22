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Десантники кажуть, що збили "Іглою" російську крилату ракету над Миколаївщиною

Валентина РоманенкоВівторок, 22 березня 2022, 17:58

Українські десантники повідомляють, що збили російську крилату ракету над Миколаївщиною.

Джерело: 80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ у Facebook.

Дослівно: "Під час бойового чергування підрозділ ППО в небі над селом у  Миколаївській області зафіксував і влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" знищив російську крилату ракету, яка летіла в напрямок м. Кропивницького".

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Теми: Миколаївська областьвійна
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