Десантники кажуть, що збили "Іглою" російську крилату ракету над Миколаївщиною

Українські десантники повідомляють, що збили російську крилату ракету над Миколаївщиною.

Джерело: 80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ у Facebook.

Дослівно: "Під час бойового чергування підрозділ ППО в небі над селом у Миколаївській області зафіксував і влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" знищив російську крилату ракету, яка летіла в напрямок м. Кропивницького".