Десантники говорят, что сбили "Иглой" российскую крылатую ракету над Николаевщиной

Украинские десантники сообщают, что сбили российскую крылатую ракету над Николаевщиной.

Источник: 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в Facebook

Дословно: "Во время боевого дежурства подразделение ПВО в небе над селом в Николаевской области зафиксировало и точным выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожило российскую крылатую ракету, летевшую в направлении г. Кропивницкий".