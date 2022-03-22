Десантники говорят, что сбили "Иглой" российскую крылатую ракету над Николаевщиной
Вторник, 22 марта 2022, 17:58
Украинские десантники сообщают, что сбили российскую крылатую ракету над Николаевщиной.
Источник: 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в Facebook
Дословно: "Во время боевого дежурства подразделение ПВО в небе над селом в Николаевской области зафиксировало и точным выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожило российскую крылатую ракету, летевшую в направлении г. Кропивницкий".
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