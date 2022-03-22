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Глава МЗС Греції планує супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя

"Європейська правда"Вівторок, 22 березня 2022, 17:23

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя, де проживають тисячі етнічних греків, і який оточений російськими військами.

Про це пише Ekathimerini, пише "Європейська правда".

Дендіас зазначив, що пріоритетом Греції є захист мирних жителів та етнічних греків, які проживають у Маріуполі, додавши, що він уже повідомив українську та російську владу про гуманітарну місію.

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"Я маю намір особисто очолити цю допомогу", – сказав він журналістам після зустрічі з генеральним консулом Греції в Маріуполі Манолісом Андрулакісом, останнім дипломатом ЄС, який цього тижня покинув місто.

Дендіас сказав, що координує свою діяльність з Червоним Хрестом.

Маріуполь, місто з населенням понад 400 000 до війни, історично мав значне населення етнічних греків. Щонайменше 10 етнічних греків загинули та декілька отримали поранення після того, як Росія почала атаку на місто.

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За даними грецького уряду, понад 150 громадян Греції, екіпажів суден та етнічних греків були евакуйовані з регіону.

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Теми: ГреціяМаріуполь
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