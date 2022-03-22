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Глава МЗС Греції планує супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя

"Європейська правда"Вівторок, 22 березня 2022, 18:23

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя, де проживають тисячі етнічних греків, і який оточений російськими військами.

Про це пише Ekathimerini, пише "Європейська правда".

Дендіас зазначив, що пріоритетом Греції є захист мирних жителів та етнічних греків, які проживають у Маріуполі, додавши, що він уже повідомив українську та російську владу про гуманітарну місію.

"Я маю намір особисто очолити цю допомогу", – сказав він журналістам після зустрічі з генеральним консулом Греції в Маріуполі Манолісом Андрулакісом, останнім дипломатом ЄС, який цього тижня покинув місто.

Дендіас сказав, що координує свою діяльність з Червоним Хрестом.

Маріуполь, місто з населенням понад 400 000 до війни, історично мав значне населення етнічних греків. Щонайменше 10 етнічних греків загинули та декілька отримали поранення після того, як Росія почала атаку на місто.

За даними грецького уряду, понад 150 громадян Греції, екіпажів суден та етнічних греків були евакуйовані з регіону.

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Теми: ГреціяМаріуполь
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