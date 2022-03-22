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Глава МИД Греции планирует сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь

"Европейская правда"Вторник, 22 марта 2022, 18:23

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что хочет возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь, где проживают тысячи этнических греков, окруженный российскими войсками.

Об этом пишет Ekathimerini, пишет "Европейская правда".

Дендиас отметил, что приоритетом Греции является защита мирных жителей и этнических греков, проживающих в Мариуполе, добавив, что он уже сообщил украинским и российским властям о гуманитарной миссии.

"Я намерен лично возглавить эту помощь", - сказал он журналистам после встречи с генеральным консулом Греции в Мариуполе Манолисом Андрулакисом, последним дипломатом ЕС, который на этой неделе покинул город.

Дендиас сказал, что координирует свою деятельность с Красным Крестом.

Мариуполь, город с населением более 400 000 до войны, исторически имел значительное население этнических греков. По меньшей мере, 10 этнических греков погибли и несколько получили ранения после того, как Россия начала атаку на город.

По данным греческого правительства, более 150 граждан Греции, экипажей судов и этнических греков были эвакуированы из региона.

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Темы: ГрецияМариуполь
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