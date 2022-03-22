Дніпропетровщина: росіяни знищили залізничну станцію, загинула людина
Вівторок, 22 березня 2022, 17:52
У Павлограді на Дніпропетровщині російські війська ракетним ударом знищили залізничну станцію, загинула людина.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Дослівно: "Ракетні удари у Павлограді. Знищена залізнична станція Павлоград-2. Зруйноване залізничне полотно та колії.
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Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина".
Деталі: Резніченко повідомив, що рух через станцію зупинено на невизначений час.