Дніпропетровщина: росіяни знищили залізничну станцію, загинула людина

У Павлограді на Дніпропетровщині російські війська ракетним ударом знищили залізничну станцію, загинула людина.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Дослівно: "Ракетні удари у Павлограді. Знищена залізнична станція Павлоград-2. Зруйноване залізничне полотно та колії.

Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина".

Деталі: Резніченко повідомив, що рух через станцію зупинено на невизначений час.