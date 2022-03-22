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Дніпропетровщина: росіяни знищили залізничну станцію, загинула людина

Катерина ТищенкоВівторок, 22 березня 2022, 18:52
вокзал станції Павлоград-2, фото Wikimapia

У Павлограді на Дніпропетровщині російські війська ракетним ударом знищили залізничну станцію, загинула людина.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Дослівно: "Ракетні удари у Павлограді. Знищена залізнична станція Павлоград-2. Зруйноване залізничне полотно та колії.

Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина".

Деталі: Резніченко повідомив, що рух через станцію зупинено на невизначений час.

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Теми: Дніпропетровська областьвійназалізниця
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