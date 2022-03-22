Днепропетровщина: россияне уничтожили железнодорожную станцию, погиб человек
Вторник, 22 марта 2022, 17:52
В Павлограде Днепропетровской области российские войска ракетным ударом уничтожили железнодорожную станцию, погиб человек.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Дословно: "Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Разрушено железнодорожное полотно и рельсы.
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Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Погиб один человек".
Детали: Резниченко сообщил, что движение через станцию остановлено на неопределенное время.