Днепропетровщина: россияне уничтожили железнодорожную станцию, погиб человек

В Павлограде Днепропетровской области российские войска ракетным ударом уничтожили железнодорожную станцию, погиб человек.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Разрушено железнодорожное полотно и рельсы.

Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Погиб один человек".

Детали: Резниченко сообщил, что движение через станцию остановлено на неопределенное время.