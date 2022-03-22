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Днепропетровщина: россияне уничтожили железнодорожную станцию, погиб человек

Катерина ТищенкоВторник, 22 марта 2022, 17:52
Днепропетровщина: россияне уничтожили железнодорожную станцию, погиб человек
вокзал станции Павлоград-2, фото Wikimapia

В Павлограде Днепропетровской области российские войска ракетным ударом уничтожили железнодорожную станцию, погиб человек.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Разрушено железнодорожное полотно и рельсы.

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Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Погиб один человек".

Детали: Резниченко сообщил, что движение через станцию остановлено на неопределенное время.

Темы: Днепропетровская областьвойнажелезная дорога
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