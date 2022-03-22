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Білорусь звинуватила українських дипломатів у шпигунстві

Мазуренко Альона Вівторок, 22 березня 2022, 19:05
фото: pixabay

Комітет державної безпеки Білорусі заявив, що 8 із 19 дипломатів посольства України є кадровими співробітниками українських спецслужб.

Джерело: підконтрольне самопроголошеній владі Білорусі ЗМІ "Белта", заступник начальника слідчого управління КДБ Білорусі Костянтин Бичек

Дослівно: "У діях окремих українських дипломатів містяться ознаки злочину, передбаченого ст. 358 КК Білорусі. Шпигунство.

У посольстві працюють 19 дипломатів, 8 з них є кадровими співробітниками національних спецслужб.

Це радник Юрій Пасік, перший секретар Сергій Винник, перший секретар Віталій Онофрійчук, перший секретар Роман Степанов, консул, перший секретар Ілля Звенигородський, військовий аташе Олександр Болюта, помічник військового аташе Сергій Кацуба, офіційний представник ДПС України при посольстві Дмитро Шмельов".

Деталі: У КДБ Білорусі заявили, що співробітники українського посольства здійснювали "агентурну розвідку" та намагалися сформувати мережу інформаторів з числа громадян Білорусі, а також особисто "збирали розвідувальну інформацію, зокрема щодо білоруських військових об'єктів".

Відповідно до ст.31 Віденської конвенції про дипломатичні зносини дипломати користуються імунітетом від кримінальної юрисдикції держави перебування.

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У КДБ Білорусі також заявили, що "вжили вичерпних заходів щодо сковування розвідувальної діяльності противника та ліквідації резидентури, що діяла під дипломатичним прикриттям".

Теми: БілорусьУкраїнавійнаРосія
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