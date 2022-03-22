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Беларусь обвинила украинских дипломатов в шпионаже 

Алена МазуренкоВторник, 22 марта 2022, 18:05
Беларусь обвинила украинских дипломатов в шпионаже 
фото: pixabay

Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что 8 из 19 дипломатов посольства Украины являются кадровыми сотрудниками спецслужб.

Источник: подконтрольное самопровозлашенной власти Беларуси СМИ "Белта", замначальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек

Дословно: "В действиях отдельных украинских дипломатов содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 358 УК Беларуси. Шпионаж.

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В посольстве осуществляют деятельность 19 дипломатов, 8 из них являются кадровыми сотрудниками национальных спецслужб.

Это советник Юрий Пасик, первый секретарь Сергей Винник, первый секретарь Виталий Онофрийчук, первый секретарь Роман Степанов, консул, первый секретарь Илья Звенигородский, военный атташе Александр Болюта, помощник военного атташе Сергей Кацуба, официальный представитель ГПС Украины при посольстве Дмитрий Шмелев".

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Детали: В КГБ Беларуси заявили, что сотрудники украинского посольства осуществляли "агентурную разведку" и пытались сформировать сеть информаторов из числа граждан Беларуси, а также лично "собирали разведывательную информацию, в том числе в отношении белорусских военных объектов".

В соответствии со ст.31 Венской конвенции о дипломатических сношениях диломаты пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания.

В КГБ Беларуси также заявили, что "приняли исчерпывающие меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием".

Темы: БеларусьУкраинавойнаРосcия
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