ППО збила два бойові літаки РФ на Слобожанському напрямку

Сили Протиповітряної оборони знищили три повітряні цілі на Слобожанському напрямку.

Джерело: Повітряне командування "Схід"

Дослівно: "Підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку".

Деталі: Вказано, що силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни агресора.