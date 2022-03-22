Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ППО збила два бойові літаки РФ на Слобожанському напрямку

Валентина РоманенкоВівторок, 22 березня 2022, 19:10

Сили Протиповітряної оборони знищили три повітряні цілі на Слобожанському напрямку.

Джерело: Повітряне командування "Схід"

Дослівно: "Підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку".

Деталі: Вказано, що силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни агресора.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: війна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: На двох напрямках ЗСУ відбили 7 ворожих атак

"Нагірного Карабаху" не існує: Азербайджан нагадав Росії, чия це територія

Подоляк розповів, коли переговори з РФ підуть легше 

Зеленський: Україна не може збивати ракети з дробовиків. Потрібні танки і літаки

Зеленський про окупацію: рублі – хіба що на вагу і маргінали-"політики" зі смітників не допоможуть

У РНБО дорікнули німецьким ЗМІ, які пишуть брехню і роспропаганду про "Азов"

Усі новини...
війна
У РФ оштрафували активістку за плакат "Фашизм не пройде"
Україна може оточити росіян у Бучі та Ірпені - розвідка Британії
Геноцид та військові злочини: польський Сейм прийняв резолюцію про агресію РФ
Останні новини
11:17
Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
11:17
Мінфін знайшов додатково 6 мільярдів на підтримку громад під час війни
10:45
фото Окупанти обстріляли Красногорівку з "Торнадо-С" – поліція
10:41
"Газпром" продовжує транзит газу через Україну на максимальних рівнях
10:40
На Луганщині ЗСУ пресує ворога, у Київській області була відносно спокійна ніч - дані з регіонів
10:14
Ворог шпигує у повітрі над Одесою, ППО відпрацьовує – ОВА
10:03
На Сумщині була перша тиха ніч - голова ОВА
09:57
Павло Казарін про службу в теробороні, армію та країну
09:40
Армія РФ зменшилась на 16600 солдатів - втрати на 27 березня
09:38
фото, відеоУ Львові гасили пожежу понад пів доби після обстрілів
Усі новини...