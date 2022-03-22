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ППО збила два бойові літаки РФ на Слобожанському напрямку

Валентина РоманенкоВівторок, 22 березня 2022, 18:10
ППО збила два бойові літаки РФ на Слобожанському напрямку

Сили Протиповітряної оборони знищили три повітряні цілі на Слобожанському напрямку.

Джерело: Повітряне командування "Схід"

Дослівно: "Підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку".

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Деталі: Вказано, що силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни агресора.

Теми: війна
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