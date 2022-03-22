ППО збила два бойові літаки РФ на Слобожанському напрямку
Вівторок, 22 березня 2022, 19:10
Сили Протиповітряної оборони знищили три повітряні цілі на Слобожанському напрямку.
Джерело: Повітряне командування "Схід"
Дослівно: "Підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку".
Деталі: Вказано, що силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни агресора.
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