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ПВО сбила два боевых самолета РФ на Слобожанском направлении

Валентина РоманенкоВторник, 22 марта 2022, 19:10

Силы противовоздушной обороны уничтожили три воздушных цели на Слобожанском направлении.

Источник: Воздушное командование "Схід"

Дословно: "Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня уничтожены три воздушных цели на Слобожанском направлении".

Детали: Указано, что силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны агрессора.

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Темы: война
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