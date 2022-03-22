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ПВО сбила два боевых самолета РФ на Слобожанском направлении

Валентина РоманенкоВторник, 22 марта 2022, 18:10
ПВО сбила два боевых самолета РФ на Слобожанском направлении

Силы противовоздушной обороны уничтожили три воздушных цели на Слобожанском направлении.

Источник: Воздушное командование "Схід"

Дословно: "Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня уничтожены три воздушных цели на Слобожанском направлении".

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Детали: Указано, что силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны агрессора.

Темы: война
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