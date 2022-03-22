ПВО сбила два боевых самолета РФ на Слобожанском направлении

Силы противовоздушной обороны уничтожили три воздушных цели на Слобожанском направлении.

Источник: Воздушное командование "Схід"

Дословно: "Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня уничтожены три воздушных цели на Слобожанском направлении".

Детали: Указано, что силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны агрессора.