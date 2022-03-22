Війна - це кінець Путіна: у партії Шольца виключили нормалізацію відносин Німеччини з РФ

Нормалізація відносин Німеччини з Росією виключена, доки її очолює президент Владімір Путін.

Про це заявив співголова правлячої партії СДПН Ларс Клінгбайль в інтерв'ю Bild, пише "Європейська правда".

"Чого я не бачу, то це того, що в якийсь момент ми знову сидітимемо за одним столом з Владіміром Путіним у нормальних відносинах. Цей час закінчився", - сказав він.

Клінгбайль також заявив, що епоха Путіна добігає кінця.

"Я вважаю, що ця війна ознаменувала кінець Путіна", - сказав Клінгбайль, додавши, що після чотирьох тижнів війни в Україні підтримка власного уряду Путіна та його служб безпеки починає "сипатися".

"Політичні процеси в Росії дуже швидко наберуть обертів, якщо Путіну будуть ставити питання. Він веде свою країну до нещастя", - сказав він.

Клінгбайль також сказав, що цього тижня ЄС погодить п'ятий пакт санкцій проти Росії, але не уточнив, чи буде там заборона на російські енергоносії.

Нагадаємо, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Україні потрібен "план Маршалла" для подолання наслідків російського вторгнення.

Лідери країн ЄС на саміті 24-25 березня планують погодити створення Трастового фонду солідарності з Україною.