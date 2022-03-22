Війна - це кінець Путіна: у партії Шольца виключили нормалізацію відносин Німеччини з РФ
Нормалізація відносин Німеччини з Росією виключена, доки її очолює президент Владімір Путін.
Про це заявив співголова правлячої партії СДПН Ларс Клінгбайль в інтерв'ю Bild, пише "Європейська правда".
"Чого я не бачу, то це того, що в якийсь момент ми знову сидітимемо за одним столом з Владіміром Путіним у нормальних відносинах. Цей час закінчився", - сказав він.
Клінгбайль також заявив, що епоха Путіна добігає кінця.
"Я вважаю, що ця війна ознаменувала кінець Путіна", - сказав Клінгбайль, додавши, що після чотирьох тижнів війни в Україні підтримка власного уряду Путіна та його служб безпеки починає "сипатися".
"Політичні процеси в Росії дуже швидко наберуть обертів, якщо Путіну будуть ставити питання. Він веде свою країну до нещастя", - сказав він.
Клінгбайль також сказав, що цього тижня ЄС погодить п'ятий пакт санкцій проти Росії, але не уточнив, чи буде там заборона на російські енергоносії.
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Нагадаємо, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Україні потрібен "план Маршалла" для подолання наслідків російського вторгнення.
Лідери країн ЄС на саміті 24-25 березня планують погодити створення Трастового фонду солідарності з Україною.